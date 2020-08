Vitamina D e Covid-19: ecco perché gli anziani si ammalano di più (Di martedì 11 agosto 2020) Un gruppo di ricerca dell’Università di Bari “Aldo Moro” ha scoperto che l’ipovitaminosi D, cioè la presenza di bassi livelli di Vitamina D, è correlata allo sviluppo di sintomi gravi del Covid-19. Minori sono i livelli dei Vitamina, più alta è la probabilità di morte Uno studio pubblicato pochi giorni fa sulla rivista Journal of … L'articolo Vitamina D e Covid-19: ecco perché gli anziani si ammalano di più NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Un gruppo di ricerca dell’Università di Bari “Aldo Moro” ha scoperto che l’ipovitaminosi D, cioè la presenza di bassi livelli di vitamina D, è correlata allo sviluppo di sintomi gravi del Covid-19. Mi ...

