Trini Lopez è morto a 83 anni, era stato Pedro Jiminez in Quella sporca dozzina (Di martedì 11 agosto 2020) L'attore Trini Lopez è morto all'età di 83 anni l'11 agosto 2020 a causa di alcune complicazioni legate al COVID-19, aveva recitato in Quella sporca dozzina. Trini Lopez è morto l'11 agosto 2020 all'età di 83 anni a causa di alcune complicazioni legate al COVID-19, in carriera era stato un apprezzato musicista e attore, ottenendo la popolarità grazie al ruolo di Pedro Jiminez nel film Quella sporca dozzina. Leggi su movieplayer

