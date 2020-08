Terapie intensive e nuova ondata: l’Italia è pronta a convivere con il Coronavirus negli ospedali? (Di martedì 11 agosto 2020) «Oggi siamo pronti. Lo siamo anche in termini di posti in terapia intensiva e gestione ospedaliera». Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri non ha dubbi. A oggi, con in media 40/45 posti letto occupati per Covid-19 quotidianamente in Italia (con tutte le semplificazioni del caso), la situazione Coronavirus negli ospedali è pienamente sotto controllo. I nuovi focolai non spaventano il ministero e, anche in vista di una seconda ondata, gli interventi sulla sanità avrebbero lasciato il peggio alle spalle. Eppure, ottimismi leciti a parte, molti restano i dubbi sul futuro dei ricoveri in vista dell’autunno. E la domanda sulle Terapie intensive (oggi in crescita di +1, quota 46) torna a farsi strada. Prima che l’emergenza ... Leggi su open.online

