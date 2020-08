Ryanair aumenta le frequenze sulle rotte nazionali italiane (Di martedì 11 agosto 2020) Ryanair ha annunciato che aumenterà il numero di frequenze sulle rotte nazionali italiane per i mesi di settembre e ottobre, ampliando il proprio operativo per l’estate 2020, a causa della forte domanda. I viaggiatori italiani possono ora prenotare le vacanze in ambite destinazioni nazionali, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l’equipaggio. L’aumento di frequenze interessa queste rotte: Catania – Roma: 17 voli settimanaliRoma – Palermo: 15 voli settimanaliCatania – Milano Malpensa: 17 voli settimanali a settembre, 18 voli settimanali a ottobrePalermo – Pisa: ... Leggi su laprimapagina

