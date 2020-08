Riforma Irpef, pronta nel 2021 (Di martedì 11 agosto 2020) Irpef e maxi Riforma fiscaleRiforma fiscale sull'esempio tedesco?Aliquote Irpef, le critiche di UniconsumIrpef e maxi Riforma fiscaleTorna su Era nell'aria da tempo: il Governo sta lavorando per portare avanti una maxi Riforma fiscale. Ed è lo stesso ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ad affermarlo, dopo aver superato la scadenza del 20 luglio. «Stiamo lavorando a un modello che prevede una riduzione dell'Irpef, che ricordo il governo ha già avviato quest'anno, e l'assegno unico per i figli da finanziare in parte con una Riforma delle detrazioni e dei sussidi ambientali dannosi e in parte col contrasto all'evasione e che potrà essere implementato gradualmente per garantire l'equilibrio della finanza ... Leggi su studiocataldi

