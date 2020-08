Recensione Gangs of London: la Londra violenta di Evans (Di martedì 11 agosto 2020) In questa Recensione vi parleremo di Gangs of London, tra le strade insanguinate di una Londra violenta e corrotta, con scene d’azione mozzafiato TITOLO ORIGINALE: Gangs of London. GENERE: azione, drammatico. NAZIONE: Regno Unito. REGIA: Gareth Evans, Corin Hardy, Xavier Gens. CAST: Joe Cole, Sope Dirisu, Lucian Msamati, Michelle Fairley, Paapa Essiedu, Brian Vernel, Pippa Bennett-Warner. DURATA: 50/90 min (9 episodi). DISTRIBUTORE: Sky Atlantic. USCITA: 6 luglio 2020. Gareth Evans, dopo aver stupito con le adrenaliniche e brutali scene d’azioni di The Raid (che potete recuperare su Prime Video), torna con una nuova serie andata in onda su Sky Atlantic, portandoci in una Londra segnata da scontri ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Recensione Gangs of London: la Londra violenta di Evans #BrianVernel #CorinHardy #GangsOfLondon #GarethEvans… - elektra_11 : RT @TaxiDriversRoma: GANGS OF LONDON la nuova #serietv #sky tra violenza e vendetta. Recensione di @elektra_11. - TaxiDriversRoma : GANGS OF LONDON la nuova #serietv #sky tra violenza e vendetta. Recensione di @elektra_11. - SMSNEWSOFFICIAL : Gangs of London: finale di stagione. Recensione ottava e nona puntata - MangaForevernet : ? Gangs of London - Stagione 1 | Recensione ? ? -