Questa "umile dimora" di Lewis Hamilton a Londra terrorizza il vicinato: "Non ci sono dubbi", il sospetto da incubo nel quartiere (Di martedì 11 agosto 2020) Quella che vedete in Questa fotografia è una villa acquistata da Lewis Hamilton: lavori in corso, da tempo, nel giardino della sontuosa abitazione, che si trova a Londra. Una casa che, come spiega il Corriere.it, vale la bellezza di 18 milioni di sterline (poco pià di 20 milioni di euro) e che il pluri-campione del mondo Mercedes non frequenta mai. Eppure i suoi vicini sono assai preoccupati dal via vai di operai nel giardino. "Non ha certo bisogno di costruire qualcosa sul retro del suo giardino. Se il proprietario si trasferisce qui, sarà senza dubbio usata come un luogo per i party, a causa del suo stile di vita": questo il timore espresso da uno dei vicini. La villa fu acquistata da Hamilton nel 2017 ma, spiega un altro vicino, "è rimasta ... Leggi su liberoquotidiano

P0ETAURBAN0 : @franzisksksksk Io questa cosa vorrei capirla, una mia amica non prende la borsa di studio perché il padre ha un'of… - tetrabondi : @stay_umile Impazzisco proprio quando le vedo. Ho questa mezza convinzione che siano tutte mie - haelyn78 : RT @Malach_ite: #Lukau: '#Barella uomo partita, sta crescendo, è un ottimo giocatore'. Mai visto uno così, campione in campo e sempre umile… - stay_umile : RT @tetrabondi: La prima volta che son venuto in questa piccola frazione di montagna avevo un passeggino posturale enorme e già la sedia a… - Malach_ite : #Lukau: '#Barella uomo partita, sta crescendo, è un ottimo giocatore'. Mai visto uno così, campione in campo e semp… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa umile Esposito: «Gruppo umile e ambizioso» - Sport la Città di Salerno Lewis Hamilton, la villa a Londra che terrorizza il vicinato: "Non ci sono dubbi", un sospetto da incubo

Quella che vedete in questa fotografia è una villa acquistata da Lewis Hamilton: lavori in corso, da tempo, nel giardino della sontuosa abitazione, che si trova a Londra. Una casa che, come spiega il ...

IKEA Story: da dove nasce uno dei brand più amati di questo millennio

IKEA in tutti questi anni è rimasta coerente alle sue origini e a una precisa idea fondatrice: produrre mobili con un buon design e di buona qualità a prezzi accessibili. Il fondatore, Ingvar Kamprad, ...

Quella che vedete in questa fotografia è una villa acquistata da Lewis Hamilton: lavori in corso, da tempo, nel giardino della sontuosa abitazione, che si trova a Londra. Una casa che, come spiega il ...IKEA in tutti questi anni è rimasta coerente alle sue origini e a una precisa idea fondatrice: produrre mobili con un buon design e di buona qualità a prezzi accessibili. Il fondatore, Ingvar Kamprad, ...