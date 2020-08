Psg, Sarabia non teme l’Atalanta: “Sanno giocare a calcio, ma siamo pronti a questo appuntamento” (Di martedì 11 agosto 2020) "Di solito si gioca in sfide di andata e ritorno. Invece tutto si giocherà in un incontro. Abbiamo lavorato parecchio e siamo migliorati fisicamente. Adesso c’è grande fiducia". Sono queste le prime parole di Pablo Sarabia, attaccante del Paris Saint-Germain, in vista della gara di Champions League contro l'Atalanta.Il calciatore ha commentato ai canali ufficiali della società parigina il prossimo match contro la Dea dicendosi pronto alla gara e piuttosto fiducioso.Sarabia: "Atalanta sa giocare a calcio, ma noi siamo pronti"caption id="attachment 1003377" align="alignnone" width="594" Psg (getty images)/caption"Abbiamo anche accumulato diversi minuti di gioco dopo lo stop al campionato e questo ci ha aiutato a ... Leggi su itasportpress

