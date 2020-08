Milan-Ibrahimovic, "lotta" all'ultimo bonus (Di martedì 11 agosto 2020) MilanO - I legali sono a lavoro almeno da dieci giorni per ultimare il contratto di rinnovo annuale che a breve firmerà Zlatan Ibrahimovic . La società rossonera è in costante contatto con i manager ... Leggi su corrieredellosport

Il Milan accelera per il ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, ai rossoneri in prestito dal Chelsea nella stagione 2018/19 ma non riscattato a fine anno, è tornato nei ...L’ultimo ostacolo è di natura economica, legato alle clausole e ai bonus del contratto. Ogni giorno può essere quello giusto per l’accordo, dopodiché l’attaccante si recherà in sede per la firma sul c ...