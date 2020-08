Lopalco: “I ragazzi che rientrano dall’estero stanno riportando il Covid. Fate vacanze in Italia" (Di martedì 11 agosto 2020) “La circolazione virale nella nostra regione si era spenta. La riaccensione epidemica è stata innescata da casi di importazione. E molti riguardano gruppi di ragazzi che rientrano in Puglia dopo aver fatto una vacanza all’estero”. A dichiararlo sulle pagine di Repubblica è Pier Luigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force della Regione Puglia per l’emergenza Covid.Lo scienziato fa un appello:“Come epidemiologo in questo momento mi sento di dare un consiglio: le vacanze facciamole in Puglia o al massimo in una delle regioni del nostro paese ... In questi giorni stiamo costatando che quasi tutti i casi di contagio sono riconducibili a cittadini che per motivi di lavoro, ma soprattutto per fare qualche giorno di vacanze, si spostano ... Leggi su huffingtonpost

MissMar16662447 : RT @Miti_Vigliero: Lopalco: 'I ragazzi che fanno le vacanze all'estero stanno riportando il Covid: restate in Italia' 'Siamo in pandemia, o… - DANY303P : RT @N4P31: Lopalco.. soldi dalla Sanofi... - davide11968 : @piersileri @La7tv Oh cazzo anche il virologo Lopalco vi ha sputtanati dicendo che il virus non si trasmette per ae… - davide11968 : @robersperanza Oh cazzo il virologo Lopalco vi ha sputtanati tutti dicendo che il virus non si trasmette per aeroso… - davide11968 : @GiuseppeConteIT Oh cazzo il virologo Lopalco ha detto che il virus non si trasmette per aerosol : allora xche' ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco &ldquoI Lopalco: "I ragazzi che fanno le vacanze all'estero stanno riportando il Covid: restate in Italia" La Repubblica Lopalco: “I ragazzi che rientrano dall’estero stanno riportando il Covid. Fate vacanze in Italia"

“La circolazione virale nella nostra regione si era spenta. La riaccensione epidemica è stata innescata da casi di importazione. E molti riguardano gruppi di ragazzi che rientrano in Puglia dopo aver ...

Coronavirus, troppi ragazzi positivi dopo vacanze all’estero: i focolai

I dati altalenanti di questi giorni parlano di una situazione dei contagi ancora poco stabile. Dai dati forniti dal Ministero della Salute, appena venerdì si era tornati sopra quota 500 contagi, rimas ...

“La circolazione virale nella nostra regione si era spenta. La riaccensione epidemica è stata innescata da casi di importazione. E molti riguardano gruppi di ragazzi che rientrano in Puglia dopo aver ...I dati altalenanti di questi giorni parlano di una situazione dei contagi ancora poco stabile. Dai dati forniti dal Ministero della Salute, appena venerdì si era tornati sopra quota 500 contagi, rimas ...