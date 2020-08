Lipsia, Schick potrebbe salutare: la Roma si oppone ad un altro prestito (Di martedì 11 agosto 2020) Patrick Schick potrebbe salutare il Lipsia. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il club tedesco non vorrebbe riscattare l’attaccante ceco dalla Roma, proprietaria del cartellino. Il Lipsia vorrebbe piuttosto il prestito per un’altra stagione, soluzione però poco gradita al club giallorosso, che vorrebbe subito “monetizzare” per reinvestire sul mercato. L’ex calciatore della Sampdoria sarebbe comunque nel mirino dei club tedeschi Hertha Berlino e Bayer Leverkusen, mentre in Italia è il Torino di Giampaolo a sembrare interessato. Leggi su sportface

