Italiani 'pet friendly', uno su 5 in vacanza con il proprio animale (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - Quest'estate ha scelto di partire in vacanza con il proprio animale quasi un italiano su cinque (22%) grazie ad una accresciuta cultura dell'ospitalità 'pet friendly' lungo tutta la Penisola. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè, nella settimana delle grandi partenze che precede il Ferragosto segnata dal grande caldo. Se si viaggia con il proprio animale, la Coldiretti suggerisce di "adottare alcune misure preventive prima di tutto per il viaggio durante il quale occorre garantire le condizioni migliori per sopportare la grande afa, a partire da una adeguata scorta di acqua". "In vacanza – sottolinea la Coldiretti – si passa molto tempo all'aperto dove si possono incontrare altri animali ed è quindi ... Leggi su liberoquotidiano

Vacanze, Coldiretto/Ixe': 1 famiglia su 5 viaggia con animali

