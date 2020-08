“Io e i miei amici positivi al Covid dopo la vacanza a Malta: chiedo scusa ma troppo odio contro di noi” (Di martedì 11 agosto 2020) Uno dei 9 ragazzi di Ostia e Fiumicino tornati da Malta e risultati positivi al Coronavirus nei giorni scorsi, ha deciso di chiedere scusa e di sfogarsi in un post pubblicato su Facebook. La vicenda ha destato preoccupazione da parte della comunità locale, dal momento che, non sapendo di essere malati, alcuni di questi ragazzi – con un’età compresa tra i 17 e i 19 anni – sono stati in giro per la città fino a quando due giovani non sono andati in pronto soccorso per dei malori. Il ragazzo scrive di aver sentito l’esigenza di ricostruire cosa è accaduto perché sarebbero state fatte ricostruzioni distorte sulla vicenda che lo ha visto coinvolto insieme ad altre persone. “Vorrei dapprima rassicurare amici e non, interessati alle condizioni di salute mie e ... Leggi su tpi

