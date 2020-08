Infrazione ed effrazione, la differenza spiegata bene (Di martedì 11 agosto 2020) Che differenza c'è tra Infrazione ed effrazione? Un tweet della ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, scatena il web. Sui social la Azzolina viene in queste ore «massacrata» per aver apparentemente confuso il significato di due parole in un tweet nel quale ha condannato un'intrusione con furto avvenuta in un istituto scolastico in provincia di Foggia. Lucia Azzolina si sarebbe confusa tra i termini effrazione e Infrazione, appunto. Una svista o il correttore automatico? Perché se avesse usato il telefonino per scriverlo, il guaio sarebbe stato causato in realtà dal correttore automatico che, come è nell'esperienza di chiunque, confonde fischi per fiaschi e scambia con la massima facilità le parole più diverse: scrivi Bauman (il grande sociologo ... Leggi su gqitalia

HuffPostItalia : Infrazione per effrazione e parte l'hashtag #AzzolinaBocciata - borg_gio : Infrazione per effrazione e parte l'hashtag #AzzolinaBocciata - calibano12 : RT @ColuiDi: @AzzolinaLucia Possibile che la nostra stimatissima ministra dell'istruzione abbia confuso 'infrazione' con 'effrazione'? Seco… - Savj1951 : RT @DSantanche: Si chiama effrazione non infrazione ??...Ministro della Pubblica Istruzione, docente con concorso da dirigente ??????? #Azzoli… - RoxLory : RT @giopapa: Beh, troviamo la pezza a colori: chi fa un'effrazione, fa un'infrazione al Codice penale... -