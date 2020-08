Il garante della privacy scrive all’Inps: «I nomi dei deputati con il bonus possono essere resi noti» (Di martedì 11 agosto 2020) Con un comunicato divulgato nel pomeriggio dell’11 agosto, il garante della privacy ha scritto all’Inps, chiedendo – e di fatto concedendo una sorta di lasciapassare – di pubblicare i nomi dei deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus per le partite iva stanziato in occasione dell’emergenza coronavirus. Un documento molto importante nel dibattito delle ultime ore e che apre a scenari fino a questo momento inesplorati, nonostante la decisione fosse stata anticipata da qualche apertura da parte dell’autorità garante della privacy. LEGGI ANCHE > Il vice di Zaia alla regione Veneto dice di aver preso il bonus senza saperlo garante privacy ... Leggi su giornalettismo

fanpage : #bonus600euro, il Garante della privacy dice che i nomi dei parlamentari possono essere diffusi - repubblica : Bonus Inps, il Garante della privacy: 'Si possono pubblicare i nomi dei beneficiari del contributo' - gianniorlandi : Bonus Inps, il Garante della privacy: 'Si possono pubblicare i nomi dei beneficiari del contributo' - filippo898 : RT @ultimenotizie: Il Garante della privacy sulla caso del #bonus600euro ha reso noto che “la privacy non è d'ostacolo alla pubblicità dei… - grandehermano1 : RT @fanpage: #bonus600euro, il Garante della privacy dice che i nomi dei parlamentari possono essere diffusi -

Ultime Notizie dalla rete : garante della

la Repubblica

Lo sottolinea, in relazione alla vicenda del bonus Covid, il Garante per la protezione dei dati personali. Ciò vale a maggior ragione rispetto a coloro che svolgono una "funzione pubblica ...“La privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economi ...