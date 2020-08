Il fedelissimo di Giorgia Meloni che può spazzare via il Pd: una prima, storica, vittoria? (Di martedì 11 agosto 2020) «Sì, per le nostre Marche è necessaria una "storia nuova". Perché? Quella targata Pd più che vecchia è una storia "ferma": un sistema di potere che guarda solo a sé stesso sulle spalle dei territori...». Mentre gli chiediamo il senso dello slogan della sua campagna elettorale Francesco Acquaroli sta percorrendo per l'ennesima volta da sud a nord le cinque province: ha appena finito un incontro elettorale e la conversazione viene interrotta in continuazione dai saluti e dagli incoraggiamenti. «Mi scusi, solo un istante...», e così si prosegue fra un ringraziamento e un appunto preso a voce. L'aria è buona: lo dicono i sondaggi che danno il candidato del centrodestra, diretta espressione di Fratelli d'Italia ma sostenuto da tutta la coalizione (addirittura con un'appendice di ex 5 Stelle), avanti rispetto alla ... Leggi su liberoquotidiano

