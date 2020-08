Il bambino che il padre voleva vendere sulla spiaggia ad Ostia è stato portato via dall’ospedale (Di martedì 11 agosto 2020) Qualche settimana fa a Ostia un Rom aveva tentato di vendere il figlio di due anni ad un turista. Ora la madre del piccolo lo ha rapito dall’ospedale in cui era stato ricoverato per malnutrizione. Un paio di settimane fa un ragazzo, poco più che ventenne, di etnia Rom, sul lungomare Amerigo Vespucci di … L'articolo Il bambino che il padre voleva vendere sulla spiaggia ad Ostia è stato portato via dall’ospedale proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

makkox : ha detto mio cuggino che da bambino una volta è moooorto... - matteosalvinimi : Portare via un bambino in lacrime, come un pacco, dalle braccia dei parenti. Che mondo è? Giù le mani dai bambini.… - poliziadistato : La questura di Palermo ricorda l'agente della #PoliziadiStato Antonino Agostino ucciso il #5agosto di 31 anni fa in… - riccardoliguori : @barbarajerkov @repubblica beh è uno che quando ero bambino mi ha regalato momenti felici - awakenloey : gesù bambino ???? che ho fatto di male in questa vita -

Ultime Notizie dalla rete : bambino che Il bambino indiano non aveva previsto la pandemia Covid-19! Non generate altri Nostradamus o Baba Vanga Open Bambino di 3 anni muore chiuso nell'auto sotto al sole: i genitori dormivano

Penso che la negligenza sia costata la vita al bambino. È una situazione triste e difficile per tutti». Secondo KidsAndCars negli ultimi due anni circa 110 bambini sono morti negli Stati Uniti dopo ...

Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo’,il più importante in Europa

Un dato originale, di grande rilevanza, è che nessuno dei 234 bambini, di eta' compresa da un mese e 10 anni, risulto'positivo al test del tampone, neppure quelli conviventi con genitori o parenti ...

Penso che la negligenza sia costata la vita al bambino. È una situazione triste e difficile per tutti». Secondo KidsAndCars negli ultimi due anni circa 110 bambini sono morti negli Stati Uniti dopo ...Un dato originale, di grande rilevanza, è che nessuno dei 234 bambini, di eta' compresa da un mese e 10 anni, risulto'positivo al test del tampone, neppure quelli conviventi con genitori o parenti ...