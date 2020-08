È morto Nuvola, addio al cane di Benedetta Rossi: ‘Ho visto Marco piangere per la prima volta’ (Di martedì 11 agosto 2020) “Nuvola ci ha lasciati” così inizia il post con cui Benedetta Rossi informa i fan della morte del cane. Era da qualche tempo che la salute di Nuvola preoccupava i fan e i suoi proprietari, Benedetta Rossi, food blogger e padrona di casa del programma tv Fatto in casa per voi, e il marito Marco. Il cagnolone aveva 17 anni e da qualche mese non riusciva più a muovere le zampe posteriori tanto che Benedetta aveva acquistato un carrellino per poter permettere all’amato cane di avere una sorta di mobilità. Ma la salute era peggiorata e i dolori si erano fatti sempre più forti. Poi ieri, lunedì 10 agosto, è morto. “Nuvola ... Leggi su tvzap.kataweb

infoitcultura : Morto il cane di Benedetta Rossi, Nuvola se n’è andato a 17 anni - infoitcultura : Benedetta Rossi, gravissimo lutto: è morto il cane Nuvola - strofuggi : RT @sam_samu24: @homemadebybenny Come il mio amato Teddy, morto qualche settimana fa, dopo aver vissuto 16 anni con noi. Ora giocherà con N… - Giugy_88 : RT @mayberula: non io che sto piangendo perché Nuvola, il cane di benedetta rossi, è morto - sam_samu24 : @homemadebybenny Come il mio amato Teddy, morto qualche settimana fa, dopo aver vissuto 16 anni con noi. Ora gioche… -