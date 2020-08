Deputati col bonus, continua la caccia all’uomo e inizia lo scaricabarile (Di martedì 11 agosto 2020) bonus Iva, continua la caccia ai nomi dei ‘furbetti’, come sono stati ribattezzati, e inizia lo scaricabarile. Il caso del bonus Iva ai parlamentari getta un’ombra sui leader dei principali partiti, uomini-immagine come Salvini per la Lega, Renzi per IV e Di Maio per il Movimento 5 Stelle, e sul Tridico, già al centro delle polemiche nella fase dura del coronavirus per i tempi nei quali sono stati erogati i pagamenti legati al piano di assistenza del governo. bonus Iva, continua la caccia all’uomo nel Parlamento Tutti, da destra a sinistra, sembrano intenzionati a sacrificare le privacy in nome della trasparenza. La richiesta è unanime: fuori i nomi dei parlamentari che hanno fatto ... Leggi su newsmondo

