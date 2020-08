Dalla Spagna: Real Madrid, Ramos rinnova fino al 2023 (Di martedì 11 agosto 2020) Archiviata la clamorosa eliminazione Dalla Champions League, il Real Madrid con Zidane in panchina è pronto in vista della prossima stagione. Tanti sono i punti da toccare, così come il rinnovo del capitano delle merengues Sergio Ramos. Come raccolto dal quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid – con una politica dettagliata sui rinnovi dei trentenni (contratti annuali) – è pronto a fare un’eccezione per Ramos che andrebbe a firmare fino al prossimo 2023 il rinnovo con la Casa Blanca. Foto: twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Mr_Mrk1 : @gloriapoch72 Chill perciò te hanno cacciat dalla Spagna - Mr_Mrk1 : Oggi mi sono vantato di avere una amica Spagnola DOC. Ho detto:vulimm fa a sangria?Mi faccio mandare la ricetta dir… - ilbianconerocom : Dalla Spagna: #Vidal affascinato dal ritorno alla #Juve di #Pirlo - tangio_spo : RT @VanRieebek: @MoriMrc In Portogallo è pieno di francesi e spagnoli senza mascherina e il resto. Se un emiliano rientra in aereo senza pa… - ansa_ambiente : In #Sardegna sono arrivate dalla Spagna 7 #aquile di Bonelli, cinque pulcini e due maschi adulti, che saranno liber… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna: anche la Juve su Luis Alberto Calciomercato.com Per chi va all’estero e per chi rientra, chi può entrare e uscire dall’Italia

Il Codacons ha chiesto al ministero della Salute di imporre il tampone obbligatorio per tutti i cittadini che rientrano in Italia dopo periodi di villeggiatura nei paesi stranieri. Intanto, ecco i nom ...

Coronavirus, test rapidi in aeroporto per i turisti che tornano da Grecia e Spagna

L’allerta è scattata ieri durante la riunione del Comitato tecnico scientifico. Perché il numero dei nuovi contagiati che tornano dalle vacanze, in particolare da Spagna, Grecia, Malta e Croazia conti ...

Il Codacons ha chiesto al ministero della Salute di imporre il tampone obbligatorio per tutti i cittadini che rientrano in Italia dopo periodi di villeggiatura nei paesi stranieri. Intanto, ecco i nom ...L’allerta è scattata ieri durante la riunione del Comitato tecnico scientifico. Perché il numero dei nuovi contagiati che tornano dalle vacanze, in particolare da Spagna, Grecia, Malta e Croazia conti ...