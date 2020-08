Coronavirus, il piano del Governo per scongiurare una seconda ondata in autunno – Il documento (Di martedì 11 agosto 2020) Il ministero della Salute e l’Iss hanno messo a punto un piano studiato ad hoc per l’Italia per limitare il rischio di contagi da Coronavirus qualora dovessero continuare ad aumentare. A pesare sarà anche l’indice di contagio Rt: se supererà quota 1,5 per troppo tempo scatterà l’allarme: il sistema sanitario nazionale potrebbe non reggere una seconda ondata, e quindi rischiare il collasso. I due grandi punti interrogativi, per capire l’andamento della curva dei nuovi positivi, saranno le aperture delle scuole, a settembre, e la stagione autunnale. Organizzazione delle strutture sanitarie, posti letto, accessi in ospedale e alla medicina del territorio: sono questi i punti attorno cui ruota il piano. E sono quattro gli scenari possibile per ... Leggi su open.online

