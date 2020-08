Coronavirus a Nettuno, 2 nuovi casi: gli attualmente positivi sono 9 (Di martedì 11 agosto 2020) Si registrano a Nettuno due nuovi casi di Coronavirus. Si tratta di due cittadini di nazionalità indiana di 49 e 51 anni già posti in regime di isolamento fiduciario in quanto conviventi con un altro cittadino indiano risultato positivo lo scorso 8 agosto e trasferito all’ospedale Spallanzani di Roma. Gli attualmente positivi sono nove, di cui quattro ospedalizzati. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Si registrano a Nettuno due nuovi casi di Coronavirus. Si tratta di due cittadini di nazionalità indiana di 49 e 51 anni già posti in regime di isolamento fiduciario in quanto conviventi con un altro ...