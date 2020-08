Bielorussia, leader dell’opposizione si rifugia in Lituania dopo vittoria Lukashenko (Di martedì 11 agosto 2020) La leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya si è rifugiata in Lituania. Una decisione presa dopo che il clima post elezioni in Bielorussia era diventato incandescente. dopo che le elezioni in Bielorussia hanno sancito la riconferma al potere di Lukashenko, la leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya ha deciso di rifugiarsi in Lituania. Da ieri sera infatti non si … L'articolo Bielorussia, leader dell’opposizione si rifugia in Lituania dopo vittoria Lukashenko proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

