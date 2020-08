Yemen, distrutte in un’alluvione le case patrimonio UNESCO (Di lunedì 10 agosto 2020) Le forti piogge che hanno colpito lo Yemen hanno distrutto le case di mattoni del centro storico di Sana’a. Brutte notizie in arrivo dallo Yemen. Le forti piogge che in queste ore si sono abbattute sul paese mediorientale infatti stanno distruggendo il centro storico della capitale Sana’a. Le case della città sono una delle meraviglie architettoniche del Medio Oriente. Il loro punto di forza, ossia l’essere costruite in mattoni di fango essiccato, in queste ore sta mettendo in pericolo la loro stessa sopravvivenza. Fonti vicine alle autorità filoiraniane, che controllano il paese dal 2014, parlano di 105 case crollate: alcuni testimoni invece hanno parlato di 5000 case in cui entra l’acqua. Le precipitazioni non stanno solo distruggendo un ... Leggi su bloglive

