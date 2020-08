Viviana Parisi, tornano a parlare marito e padre della donna: scatta la bufera (Di lunedì 10 agosto 2020) PALERMO — Raccontano che ai vigili del fuoco Daniele Mondello abbia sussurrato tutta la sua disperazione e la sua incredulità. «No, non credo che si sia uccisa», avrebbe detto il marito di Viviana Parisi quando ieri, in uno stato di grande sofferenza, si è recato nella zona del ritrovamento del cadavere. Gli hanno risparmiato lo strazio di arrivare fino al punto nella boscaglia dove la moglie è stata trovata senza vita. Con lui c’erano alcuni familiari. L’uomo è poi andato via. Avrebbe voluto cercare anche lui il suo Gioele, il bambino di quattro anni che ancora non si trova. «Mio fratello è distrutto — dice Mariella Mondello, la sorella di Daniele —. Noi speriamo che Gioele venga trovato vivo anche se siamo consci che ... Leggi su howtodofor

poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - rtl1025 : ?? È di Viviana #Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a #Caronia. Secondo quanto si apprende… - infoitinterno : Viviana Parisi e il mistero del piccolo Gioele: le drammatiche ipotesi sulla scomparsa del bimbo - zazoomblog : C’è una terza persona coinvolta nel giallo di Viviana Parisi? Le 3 ipotesi degli investigatori - #terza #persona… -