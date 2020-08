Vigile urbano contagiato, proseguono i controlli: per i sindacati serve più sicurezza (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti proseguono stamani, presso il Comando dei Vigili urbani di Salerno in via de’Carrari, i tamponi per gli agenti che non erano ancora stati sottoposti al controllo dopo il caso di contagio riscontrato su un agente. I tamponi sono stati estesi al personale di Salerno Pulita che lavora nella struttura, ai sedici corsisti che hanno seguito un corso di formazione presso il comando ed alcuni volontari della Protezione civile comunque entrati in contatto. Sulle operazioni e la gestione dell’emergenza si registra oggi la nota del sindacato. «La macchina dell’emergenza si è mossa bene ma serve più attenzione per la sicurezza dei nostri colleghi». È l’opinione dei rappresentanti delle sigle sindacali, che in un documento congiunto al Comune ... Leggi su anteprima24

