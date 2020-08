Vergogna a Milano, immigrato filma le donne sotto le gonne e i pantaloncini con il cellulare (Di lunedì 10 agosto 2020) Un’altra vicenda aberrante a Milano. Uno straniero 57enne, di origine filippina, entrava nelle attività commerciali e filmava le donne sotto le gonne. In casa aveva materiale pedopornografico. La polizia l’ha arrestato. Gli agenti, infatti, sono intervenuti in un negozio di abbigliamento del centro perché alla questura era giunta la segnalazione di un uomo che si aggirava con fare sospetto. In ripresa video continua da sotto le gonne Gli uomini in divisa hanno notato che l’uomo – segnalato come molesto da due clienti cui si era avvicinato troppo – aveva un sacchetto di carta. All’interno, sopra una confezione di scarpe e semicoperto da una maglia, aveva appoggiato il proprio telefonino in modalità ripresa video ... Leggi su secoloditalia

Astropeppe12 : RT @StereoMike4: @Sandro__Milano @matteosalvinimi Si è vero! Siamo sopratutto con i tre parlamentari della Lega che hanno chiesto il bonus… - caricarti : Non è possibile pagare un panzerotto più grosso di me 1.50€, a milano quella merda di luini 3.50/4 habehshs che vergogna - StereoMike4 : @Sandro__Milano @matteosalvinimi Si è vero! Siamo sopratutto con i tre parlamentari della Lega che hanno chiesto il… - GMarchignoli : @LegaSalvini ..senza vergogna. Il 5/3 è arrivata la richiesta al pdc e il 7/3 notte è scattato il lock down per la… - giampodda : RT @mmaster16: @matteopinci @mimmo_ferretti @Gazzetta_it @repubblica @OfficialASRoma @ilmessaggeroit A Milano vogliono abbattere la Scala d… -

Ultime Notizie dalla rete : Vergogna Milano Vergogna a Milano, immigrato filma le donne sotto le gonne e i pantaloncini con il... Il Secolo d'Italia Arisa: “Vivere è complicato ma ricominciare è possibile. Diventare mamma? Mi piacerebbe"

“Mi chiamo Rosalba Pippa, ho quasi 38 anni, sono nata a Genova, sono cresciuta nel mio paesino in provincia di Potenza che si chiama Pantano di Pignola, poi a Roma e ora a Milano. Da piccola mi vergog ...

Una settimana di lavoro passata nel traffico: il report sulla vergogna delle infrastrutture italiane

Italiani intrappolati dal traffico. Oggi, come gli esperti avevano previsto, è una giornata da “bollino nero” sulle strade italiane. Ma anche nel resto dell’anno le cose non vanno altrettanto bene, in ...

“Mi chiamo Rosalba Pippa, ho quasi 38 anni, sono nata a Genova, sono cresciuta nel mio paesino in provincia di Potenza che si chiama Pantano di Pignola, poi a Roma e ora a Milano. Da piccola mi vergog ...Italiani intrappolati dal traffico. Oggi, come gli esperti avevano previsto, è una giornata da “bollino nero” sulle strade italiane. Ma anche nel resto dell’anno le cose non vanno altrettanto bene, in ...