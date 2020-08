Torino, marocchini aggrediscono con pietre e rapinano un paziente uscito dall’ospedale (Di lunedì 10 agosto 2020) Torino, 10 ago – Se sei italiano, ti tirano le pietre. Prosegue l’incandescente estate torinese all’insegna delle violenze degli immigrati – ma la situazione non migliora nel resto della penisola. Questa volta teatro della vicenda è stato il parcheggio dell’ospedale Giovanni Bosco, dove un paziente ha subìto un’aggressione da un autoproclamatosi «parcheggiatore» marocchino e dai suoi due complici, che reclamavano la «tariffa oraria» per l’auto parcheggiata. Oltre alla violenza, l’immigrato ha pure provato a sottrargli 20 euro con la forza. La vittima stava uscendo dall’ospedale dopo una visita di controllo al braccio ingessato e si stava dirigendo verso il parcheggio dove aveva posteggiato la propria automobile. In una mano recava, oltre al ... Leggi su ilprimatonazionale

