Spezia-Chievo Verona, arbitra Abbattista di Molfetta (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono stati resi noti i nominativi dell’arbitro e della terna che dirigerà la semifinale di ritorno dei palyoff tra Spezia e Chievo Verona in programma martedì 11 agosto 2020 alle ore 21:00. La gara è stata affidata ad Eugenio Abbattista della sezione arbitrale di Molfetta. Spezia – ChievoVerona: Abbattista di MolfettaAssistenti: Di Gioia-SchirruIV Ufficiale: RapuanoVar: GhersiniAvar: Ros Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

