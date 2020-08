Paul Scholes condannato a risarcire l’Oldham per le dimissioni rassegnate nel 2019 (Di lunedì 10 agosto 2020) L’ex centrocampista del Manchester United, Paul Scholes, nel febbraio 2019 fu scelto come nuovo allenatore dell’Oldham, ma l’esperienza non fu molto duratura, tanto che l’inglese rassegnò le dimissioni dopo poco più di un mese tramite Whatsapp. La motivazione era legata al fatto che il presidente Abdallah Lemsagan non avesse rispettato la promessa di non interferire con le sue decisioni. Ora, però, stando a quanto riportato da ‘Sky Sports UK’, Scholes è stato condannato ad un risarcimento a cicnque cifre nei confronti dell’Oldham, a più di un anno di distanza e dopo una disputa in tribunale. Leggi su sportface

sportface2016 : Paul #Scholes condannato a risarcire l'#Oldham per le dimissioni rassegnate nel 2019 - MassimoBenesse1 : @MomblanOfficial Uno che mette Scholes e Gattuso nella suo Dream Team Champions League, ti dice anche che nemmeno q… - Fernando_Bello : @TheChips_Futbol @MiguelGomes9 Dino Zoff Philipp Lahm Sergio Ramos Franco Baresi Paolo Maldini Paul Scholes Feli… - sportface2016 : #ManchesterUnited Paul #Scholes vede l'#Inter come unica minaccia tra i Red Devils e la vittoria dell'… - Kataklinsmann : Non vedevo una faccia inglese come quella di Foden dai tempi di Paul Scholes. -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Scholes Oldham, Paul Scholes condannato a risarcire il club per le dimissioni nel 2019 TUTTO mercato WEB Manchester United, Scholes teme l’Inter: “Unica squadra che può causarci problemi”

Bayer Leverkusen, Siviglia e Shakhtar Donetsk sono ancora in lizza per l’Europa League, ma Paul Scholes ritiene che l’Inter rappresenti la più grande minaccia perle speranze dello United di vincere la ...

Sanchez-Inter, in Inghilterra festeggiano l’addio al Manchester United. Scholes: «Finalmente ce ne siamo sbarazzati»

Se Antonio Conte ha fatto i complimenti alla società per aver concluso il trasferimento di Alexis Sanchez, in Inghilterra la pensano diversamente: dire che siano felici dell’addio al Manchester United ...

Bayer Leverkusen, Siviglia e Shakhtar Donetsk sono ancora in lizza per l’Europa League, ma Paul Scholes ritiene che l’Inter rappresenti la più grande minaccia perle speranze dello United di vincere la ...Se Antonio Conte ha fatto i complimenti alla società per aver concluso il trasferimento di Alexis Sanchez, in Inghilterra la pensano diversamente: dire che siano felici dell’addio al Manchester United ...