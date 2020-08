Pagelle Pescara-Perugia 2-1, voti e tabellino andata playout Serie B 2019/2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) Le Pagelle e il tabellino di Pescara-Perugia 2-1, andata dei playout della Serie B 2019/2020. Grandissima battaglia all’Adriatico, alla fine la spuntano i padroni di casa che ribaltano il risultato nella prima metà del secondo tempo: Galano e il rigore trasformato da Maniero rispondono al gol di Kouan nel finale di primo tempo. Adesso il Pescara avrà due risultati su tre a disposizione nel match di ritorno del Curi per mantenere un posto in cadetteria. LA CRONACA DEL MATCH Le Pagelle Pescara (4-3-3): Fiorillo 6; Zappa 6, Campagnaro 6, Scognamiglio 5.5, Masciangelo 7; Memushaj 7, Palmiero 5.5 (27’ st Busellato 6), Kastanos 6 (37’ st Crecco sv); Pucciarelli ... Leggi su sportface

sportli26181512 : Pescara, le pagelle di CM: Campagnaro super, Galano decisivo: Pescara-Perugia 2-1 Fiorillo 6 Zappa...…

