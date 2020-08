MotoGP: Marquez ancora fermo, salterà i prossimi due GP in Austria (Di lunedì 10 agosto 2020) Marc Marquez non sarà in sella alla Honda Hrc anche per il prossimo GP, quello in Austria del prossimo 16 agosto e presumibilmente anche per quello successivo sempre sul tracciato Austriaco dello ... Leggi su gazzetta

