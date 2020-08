Maurizio Sarri? Ecco da quando sapeva dell'esonero: Juventus, una scomoda verità (Di lunedì 10 agosto 2020) Gli ottavi di Champions sono stati fatali alle nostre "big". La Juve è stata la prima ad essere eliminata, per mano del modesto Lione di Garcia, settimo nel campionato francese e fermo da cinque mesi per la sospensione della Ligue1. Non sono bastati i miracoli di Ronaldo a ribaltare l'1-0 dell'andata perché in campo si è presentata una Juve con troppi giocatori fuori forma e senza il mordente che ha sempre contraddistinto le sue rimonte (vedi l'ultima, sull'Atletico di Simeone). Sembrava una partita tra gli uomini di Garcia e il solo CR7, che si è battuto come un leone senza però la collaborazione dei compagni, timidi e fragili nei contrasti, quasi che lo schieramento prudente messo in campo da Sarri (per non subire altri gol) li avesse condizionati. Troppi errori, tanto caos e nella confusione ... Leggi su liberoquotidiano

juventusfc : Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. - BBCSport : Juventus have appointed Andrea Pirlo to replace Maurizio Sarri. More: - matteosalvinimi : Solidarietà e stima per Maurizio #Sarri, grande allenatore ma soprattutto uomo vero. - dpbain83 : @RequestABet Maurizio Sarri #RequestABetRewards - phillyt1 : @RequestABet Maurizio Sarri #RequestABetRewards -