Marta Serafini: «Le donne e l’Isis: non solo vittime» (Di lunedì 10 agosto 2020) Un nemico globale ha allungato la sua ombra sul nostro mondo, mentre devastava il Medio Oriente, rendendo schiave intere nazioni. Il terrorismo islamista, che ha seminato morte e violenza anche in Occidente, ha spinto all’odio verso gli stranieri, ha generato contrapposizioni inutili per superare la minaccia. Aiuta a capire, invece, L’ombra del nemico. Una storia del terrorismo islamista (Solferino), scritto da Marta Serafini, giornalista esperta di estremismo, di cui si occupa per il Corriere della Sera. I serpenti che infestano il mondo “Da bambina volevo fare la cacciatrice di serpenti e in qualche modo ci sono riuscita” si legge nel libro. Di che cosa è andata a caccia? Ho cercato di dare voce a chi riesce poco a farsi sentire, come i bambini soldato dell’Isis ora raccolti nei campi di detenzione in ... Leggi su iodonna

19roberto72 : 4 of 5 stars to L'ombra del nemico by Marta Serafini - 19roberto72 : I'm #reading L'ombra del nemico by Marta Serafini -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Serafini Marta Serafini: «Le donne e l'Isis: non solo vittime» Io Donna Marta Serafini: «Le donne e l’Isis: non solo vittime»

L'ombra del nemico, il vibrante reportage di Marta Serafini, giornalista del Corriere della Sera esperta di terrorismo internazionale fa entrare nella complessa realtà dell'estremismo islamista, tra ...

"Posta letteraria” di Radicofani, gli incontri del fine settimana

RADICOFANI (SIENA) – Sabato 8 e domenica 9 agosto sono in programma due imperdibili pomeriggi di incontri alla Posta letteraria di Radicofani, gli ultimi di questa edizione. Il Bosco Isabella di Radic ...

L'ombra del nemico, il vibrante reportage di Marta Serafini, giornalista del Corriere della Sera esperta di terrorismo internazionale fa entrare nella complessa realtà dell'estremismo islamista, tra ...RADICOFANI (SIENA) – Sabato 8 e domenica 9 agosto sono in programma due imperdibili pomeriggi di incontri alla Posta letteraria di Radicofani, gli ultimi di questa edizione. Il Bosco Isabella di Radic ...