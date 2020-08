"Lo psicologo aiuterà gli studenti a reinserirsi a scuola" (Di lunedì 10 agosto 2020) AGI - "Il 14 settembre, quando i ragazzi torneranno in classe, sarà importante che i loro insegnanti non si facciano sovrastare dall'ansia di recuperare subito il programma scolastico arretrato. Conta di più rigenerare l'abitudine a vivere la scuola come un luogo di formazione, dopo che bambini e ragazzi sono rimasti per un tempo così lungo a casa. C'è bisogno di tranquillizzare il cervello emotivo dei ragazzi, prima di rimettersi in marcia per l'acquisizione di nuove conoscenze. Su questo aspetto la consulenza di uno psicologo può essere molto utile per la scuola". Lo dice all'AGI Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva, che commenta positivamente l'iniziativa del ministero dell'Istruzione, contenuta nel Protocollo per il riavvio in sicurezza ... Leggi su agi

