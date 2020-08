Ladri in casa di Francesco Facchinetti: “Mia moglie girava con un coltello in mano” (VIDEO) (Di lunedì 10 agosto 2020) Ieri sera su Real Time, durante la messa in onda di The Facchinettis, Francesco Facchinetti e la moglie Wilma hanno raccontato della loro brutta esperienza con i Ladri in casa e del panico che, successivamente, ne è scaturito. Ladri in casa di Francesco Facchinetti: “Mia moglie girava con un coltello in mano” La mia famiglia... L'articolo Ladri in casa di Francesco Facchinetti: “Mia moglie girava con un coltello in mano” (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Ladri in casa di Francesco Facchinetti: "Ero pronto a sparare, mia moglie ha vomitato per giorni"

Francesco Facchinetti ha raccontato nel reality The Facchinettis e sul suo profilo Instagram una brutta esperienza vissuta alcuni mesi fa. Dei ladri si sono introdotti in casa sua. La famiglia si è ch ...

Coppia si assenta per un paio d’ore I ladri ripuliscono l’abitazione

Tornati a casa poco prima di pranzo, dopo aver effettuato per oltre un paio d’ore alcuni lavori agricoli, hanno trovato i locali messi sottosopra dagli ignoti ladri che, indisturbati, hanno perfeziona ...

