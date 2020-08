Koulibaly e Milik sul mercato, De Laurentiis vuole 130 milioni (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Napoli ha terminato la sua stagione con la sconfitta del Camp Nou, che è costata l’eliminazione dalla Champions League. Il 3 a 1 a favore del Barcellona, trascinato da un Leo Messi in grande spolvero, ha segnato la fine del 2019/20 degli azzurri, conclusosi con la conquista della Coppa Italia. Ora si guarda al … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Il Napoli ha terminato la sua stagione con la sconfitta del Camp Nou, che è costata l’eliminazione dalla Champions League. Il 3 a 1 a favore del Barcellona, trascinato da un Leo Messi in grande spolve ...

Aurelio e Maurizio, i pentiti sono due

Per tornare in zona Champions, il Napoli ha un solo modo: preferire i numeri alle parole. Sino a sabato sera si è smarrito in un labirinto di frasi vuote. Si è contraddetto Gattuso, confessando “tropp ...

