Inter-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni: poche sorprese per Conte (Di lunedì 10 agosto 2020) Inter-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni – Vincere per entrare nelle prime quattro ed iniziare a nutrire speranze di successo finale. Questo l’obiettivo dell’Inter, stasera impegnato nei quarti di Europa League contro un Bayer Leverkusen alla portata. Dopo aver eliminato il Getafe, per i nerazzurri c’è l’ostacolo tedesco. Conte non dovrebbe discostarsi molto dall’undici che ha battuto gli spagnoli: c’è la solita coppia davanti Lukaku-Lautaro, Eriksen parte dalla panchina mentre Godin dovrebbe sostituire Skriniar. Queste le possibili scelte dei due tecnici. Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, ... Leggi su calcioweb.eu

L'Inter per approdare tra le prime quattro squadre dell'Europa League dovrà battere il Bayer Leverkusen e Antonio Conte è consapevole che non sarà una gara semplice. Il tecnico nerazzurro è arrivato n ...

VARIE: GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

PALERMO - Questi i principali appuntamenti sportivi della settimana (lunedi' 10- domenica 16 agosto): LUNEDÌ 10 - Calcio: Europa League. Quarti di finale, Inter-Bayer Leverkusen; Manchester United-Cop ...

