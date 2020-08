“Infrazione ad opera di ladri”: gaffe della ministra Azzolina su Twitter (Di lunedì 10 agosto 2020) gaffe di Azzolina su Twitter gaffe su Twitter della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che, annunciando danni in una scuola in provincia di Foggia provocati da un gruppo di ladri, commette un errore confondendo la parola “effrazione” per “infrazione”. “L’IC “Virgilio – Salandra” di Troia (FG) ha subito un’infrazione ad opera di ladri che hanno fatto dei danni, per fortuna piccoli ma pur sempre meritevoli di condanna. Ho sentito la DS Maria Michela Ciampi, al lavoro per la ripartenza, per rinnovarle la vicinanza del Ministero”, scrive Azzolina sulla sua pagina Twitter. Subito è arrivata la pioggia di commenti e critiche ... Leggi su tpi

silvio_garofalo : Alzi la mano chi non ha mai subito una 'infrazione' ad opera dei ladri. #ciucci - AlessioColzani : ?? QUESTA FA IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE... @AzzolinaLucia: 'L'Istituto ha subito un'INFRAZIONE ad opera di ladri' - infoitinterno : Lucia Azzolina, l'ultima clamorosa gaffe del ministro dell'Istruzione: 'Un'infrazione ad opera di ladri' - Zoran_Filicic : RT @AzzolinaLucia: L’IC “Virgilio - Salandra” di Troia (FG) ha subito un’infrazione ad opera di ladri che hanno fatto dei danni, per fortun… - ggarzotti : RT @AzzolinaLucia: L’IC “Virgilio - Salandra” di Troia (FG) ha subito un’infrazione ad opera di ladri che hanno fatto dei danni, per fortun… -

Ultime Notizie dalla rete : “Infrazione opera Arthur Rimbaud, il poeta che superò se stesso fino ad annientarsi Pangea.news