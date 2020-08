Incontro ADL-Gattuso, Gazzetta annuncia: accordo raggiunto per un triennale (Di lunedì 10 agosto 2020) A Capri sembra essere pronto a nascere (o meglio confermarsi) il nuovo ciclo targato Rino Gattuso. Dopo qualche dubbio legato alla permanenza del tecnico calabrese, Gazzetta. Leggi su tuttonapoli

Scrive su Twitter il giornalista Carlo Alvino: "Noto in giro troppa ansia sul rinnovo di Gattuso. Di quale rinnovo stiamo parlando? Gattuso ha un contratto fino al termine della prossima stagione e lu ...

Napoli, intesa raggiunta Gattuso-ADL: progetto triennale. Roma, arriva Pedro

(mi.mal.) Una stretta di mano e la volontà di continuare insieme. È in corso l’incontro a Capri tra De Laurentiis e Gattuso. L’intesa tra le parti è stata raggiunta, il progetto sarà triennale con la ...

