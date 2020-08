Haaland ancora più bomber: “Nuova stagione, nuovo numero…” (Di lunedì 10 agosto 2020) Erling Haaland è stato senza dubbio grande protagonista della stagione da poco conclusa 2019-20. Il centravanti norvegese, prima col Salisburgo e poi col Borussia Dortmund, ha dimostrato le sue doti da killer sotto porta e non solo. Valanghe di gol e di assist che hanno fatto sperare i gialloneri anche nel titolo di Bundesliga, poi vinto dal Bayern Monaco.Ma la prossima stagione potrebbe essere diverse, e ancora più "prolifica" per il calciatore. Il motivo? Lo svela, in modo indiretto, lo stesso attaccante.Haaland: il 9 del bombercaption id="attachment 1004813" align="alignnone" width="467" Haaland (instagram Haaland)/captionPoche parole, una solo foto, molto chiara. "Nuova stagione, nuovo numero". Questo ... Leggi su itasportpress

Erling Haaland è uno dei grandi obiettivi di mercato della Juventus. Il giocatore, arrivato al Borussia Dortmund lo scorso mese di Gennaio per una cifra decisamente bassa viste le sue qualità, è già f ...

Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per un bomber. Ciro Immobile è a un passo dalla conquista della Scarpa d'oro. A furia di gol (contro il Brescia, alla penultima di campionato, ha realizza ...

