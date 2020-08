Giro-E 2020, partenza il 4 ottobre: da Caltanissetta a Milano (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA - Venti tappe, solo una in meno del Giro d'Italia. Questa la novità di Giro-E 2020 , che rispetto ai programmi di inizio anno guadagna due tappe e cede alla corsa dei professionisti solo la ... Leggi su corrieredellosport

