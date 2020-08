Genoa, una cordata di imprenditori italiani interessata all’acquisto del club: Preziosi però fa muro (Di lunedì 10 agosto 2020) Una cordata di imprenditori ha intenzione di acquistare il Genoa, club di proprietà di Enrico Preziosi riuscito a ottenere la salvezza nell’ultimo campionato di Serie A solo all’ultima giornata. Paolo Rattini/Getty ImagesStando a quanto riferito dall’ANSA, l’offerta sarebbe stata presentata da un pool guidato da Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani, capofila di questo consorzio sarebbe la Gestio Capital, un family office di base a Londra fondato da Matteo Manfredi. In quota minoritaria ci sarebbe poi la Aser Ventures, holding sportiva di Radrizzani, che detiene la proprietà del Leeds, club riportato in Premier League quest’anno dopo 16 stagioni. Tra i proponenti, in quota minoritaria, ci sarebbe anche un fondo statunitense di private ... Leggi su sportfair

