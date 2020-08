Esclusiva: Liverani-Lecce, pronto un altro rinnovo. Con opzione (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Lecce e Fabio Liverani vogliono ripartire in tandem. E questa è la strada giusta con qualche significativa novità. Fabio Liverani ha un contratto con clausola fino al 2022, sono in stato avanzato i lavori per il prolungamento fino al 2023 con un adeguamento. E in caso di ritorno in Serie A scatterebbe l’opzione automatica per un altro rinnovo e in modo da mantenere sempre un triennale. Chiara volontà di ripartire subito nel migliore nei modi, presto sarà tutto più chiaro. Liverani sta comunque per dire sì, negli ultimi giorni aveva avuto contatti con il Genoa (ma non ci sarebbe tornato) e con Marcello Carli in corsa per la poltrona di direttore sportivo a Parma. Ma ora precedenza al Lecce, in attesa di ... Leggi su alfredopedulla

Nonostante la retrocessione, il Lecce rilancia il suo progetto sportivo: la ripartenza potrebbe essere guidata da Pantaleo Corvino, pronto a tornare in Salento insieme a Stefano Trinchera.

