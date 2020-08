Diaco, clamoroso rifiuto: colpa di…. Matano (Di lunedì 10 agosto 2020) clamoroso “no” di Emma D’Aquino all’invito da parte di Pierluigi Diaco alla trasmissione Io e Te. Dietro la motivazione del rifiuto probabilmente la lite tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano Emma D’Aquino ha detto no a Pierluigi Diaco. Invitata a prendere parte come ospite alla trasmissione “Io e Te”, la donna ha clamorosamente declinato l’invito. La motivazione del rifiuto sembrerebbe essere legata alla famosa lite tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano, dopo la quale la showgirl fu esclusa da “La vita in diretta”. L’ipotesi della vicinanza tra Emma D’Aquino e Matano, rafforza la teoria di un piccolo boicottaggio. In occasione della faida infatti Pierluigi Diaco, ... Leggi su bloglive

LaMammaN1 : -