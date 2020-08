Coronavirus, altri 259 casi e 4 morti (Di lunedì 10 agosto 2020) Non si fermano i contagi da Coronavirus. Sono 259 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 4 i morti. E' quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute consultabile sul sito della Protezione Civile. Il numero totale delle vittime da inizio emergenza è stato di 35.209. Da ieri i guariti sono stati 150. Sono 46 le ... Leggi su ilroma

enpaonlus : Coronavirus, in Cina stretta sui mercati con animali vivi: al vaglio la modifica della legge sulla pr…… - rtl1025 : ?? Cinque ragazzi salentini di 19 anni sono risultati positivi al #Coronavirus al ritorno da una vacanza in #Grecia… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - LazioIn : Coronavirus: altri due casi d'importazione, venivano da Ibiza - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN REPUBBLICA DOMINICANA: Altri 19 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 1.328: Sale a 729.929 morti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus, altri due casi d'importazione nel Lazio: venivano da Ibiza. Positive anche due ragazze di Fondi Il Messaggero Coronavirus, dieci nuovi casi in Liguria. In provincia di Imperia aumentano le sorveglianze attive

Genova. Dieci nuovi casi di coronavirus rilevati oggi in Liguria, sette dei quali relativi ad un nuovo cluster nel savonese. Alla base del contagio, una grigliata organizzata il 1 agosto a cui hanno p ...

Coronavirus, diminuiscono i ricoverati al Maggiore di Novara. Altra giornata senza morti in Piemonte

Altri 639 sono «in via di guarigione», ossia negativi al ... I casi importati sono 4 su 20) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte: nel Novarese sono 2.837, uno in più ...

Genova. Dieci nuovi casi di coronavirus rilevati oggi in Liguria, sette dei quali relativi ad un nuovo cluster nel savonese. Alla base del contagio, una grigliata organizzata il 1 agosto a cui hanno p ...Altri 639 sono «in via di guarigione», ossia negativi al ... I casi importati sono 4 su 20) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte: nel Novarese sono 2.837, uno in più ...