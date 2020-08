Contratto di convivenza: quando si può recedere e a che condizioni? (Di lunedì 10 agosto 2020) Contratto di convivenza: quando si può recedere e a che condizioni? Recentemente ci siamo occupati del Contratto di convivenza e dei vantaggi che comporta per la coppia che convive e che intende stipularlo. In effetti tale Contratto fa chiarezza su come regolare gli aspetti patrimoniali della vita in comune, con riguardo alle spese più tipiche, come ad esempio bollette, affitto e quant’altro. Tale accordo è insomma utile perchè permette di evitare fraintendimenti o equivoci in tema di diritti e doveri dei conviventi, senza bisogno di optare per l’unione matrimoniale, verso la quale i conviventi potrebbero avere più di una incertezza. Tra l’altro il Contratto in oggetto permette di ... Leggi su termometropolitico

faberskj : @nadurnet @SoloCristy Potrebbero fare un contratto di convivenza e regolare tutti gli aspetti patrimoniali della coppia. -

