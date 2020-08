Centri Anziani chiusi. Davide Bordoni (LEGA): si rischia la disgregazione sociale (Di lunedì 10 agosto 2020) “Dopo il Covid la politica aveva speso le migliori intenzioni per proteggere gli Anziani e il mondo della terza età in termini di assistenza e attenzioni; a Roma invece, i nostri nonni dopo la quarantena, sperimentano la prova più dura; quella di un’estate in completa solitudine”. Così in una nota il consigliere capitolino della LEGA-Salvini Premier Davide Bordoni. “Centri Anziani chiusi e non una parola a riguardo da Comune e Regione sulla loro riapertura; non sono state tracciate neanche le linee guida essenziali. Sono intervenuto in Commissione Trasparenza per far presente sulla necessità di affrontare la situazione: dopo il distanziamento sociale si rischia la ... Leggi su romadailynews

SuxxTweeter : @PaolaG33615701 @EleLe08 Centri anziani e luoghi di aggregazione che non consentono il distanziamento sociale...che… - SuxxTweeter : @PaolaG33615701 @EleLe08 Impossibilità di accedere a centri anziani o altri luoghi di aggregazione,inoltre vi è una… - sostengo5 : RT @Alice1Salvatore: L’emergenza del #COVID19 in #Liguria è stata gestita in maniera a dir poco disastrosa, con delle autentiche stragi nei… - Telex_67 : Assolutamente sì;i centri anziani con veduta panoramica,piscina , idromassaggio e Aperitivo sono un elisir di giovi… - 73Orlando73 : RT @Alice1Salvatore: L’emergenza del #COVID19 in #Liguria è stata gestita in maniera a dir poco disastrosa, con delle autentiche stragi nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Centri Anziani Anziani, più posti e nuova sede per il centro diurno di Modena Bologna 2000 Festa di San Lorenzo, verso la rinascita del rione e del Sant’Orsola

Firenze, 10 agosto 2020 -In occasione delle celebrazioni cittadine in onore del co-patrono San Lorenzo, il Santorsolaproject ha provveduto a stilare il bilancio sui primi incontri istituzionali della ...

Città alta, metamorfosi del Circolino: affreschi e menu più raffinati, ma restano i pasti per gli anziani

Il mondo è in continua evoluzione, ma chi avrebbe mai detto che un giorno il Circolino di Città Alta avrebbe avuto un menu diverso da un foglio A4? E passi pure la pizza, incolonnata su due pagine per ...

Firenze, 10 agosto 2020 -In occasione delle celebrazioni cittadine in onore del co-patrono San Lorenzo, il Santorsolaproject ha provveduto a stilare il bilancio sui primi incontri istituzionali della ...Il mondo è in continua evoluzione, ma chi avrebbe mai detto che un giorno il Circolino di Città Alta avrebbe avuto un menu diverso da un foglio A4? E passi pure la pizza, incolonnata su due pagine per ...