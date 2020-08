Bielorussia, vince sempre Lukashenko. Ma in piazza scoppia l’inferno: un morto e 200 arresti (Video) (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago – “La Bielorussia, domani, non sprofonderà nel caos, nella guerra civile, non c’è ragione per dirlo”. Così il presidente in carica Alexander Lukashenko, recatosi ieri al seggio per votare, si è rivolto alla stampa. Eccesso di ottimismo e convinzione di avere la situazione del tutto sotto controllo? A giudicare dagli scontri verificatisi nella notte, sembrerebbe di sì. Un morto, decine di feriti e circa 200 arresti. Un bilancio ancora parziale delle violente proteste andate in scena dopo lo scontato risultato delle elezioni. Numeri peraltro non ufficiali, perché a comunicarli non è stato il governo di Minsk ma il centro per i diritti umani Vesna. La trasparenza non è d’altronde una delle principali prerogative ... Leggi su ilprimatonazionale

Agenzia_Ansa : Tensione in #Bielorussia dopo il risultato delle elezioni presidenziali vince dal presidente uscente #Lukashenko co… - Corriere : Vince Lukashenko, rivolta in Bielorussia. E Tikhanovskaya non si arrende: «Il potere s... - Agenpress : Bielorussia. Lukashenko vince con l'80,23% dei voti. Le congratulazioni di Putin - marketingpmi : RT @Corriere: Vince Lukashenko, rivolta in Bielorussia. E Tikhanovskaya non si arrende: «Il potere s... - matteofila : RT @Corriere: Vince Lukashenko, rivolta in Bielorussia. E Tikhanovskaya non si arrende: «Il potere s... -