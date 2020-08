Amministrative, La Carità presenta i cinque punti per rilanciare Ariano Irpino (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – Archiviata l’emergenza Covid-19 è attesa per le prossime elezioni Amministrative al comune di Ariano Irpino. Nella mattinata odierna il candidato del Centrodestra, Marco La Carità, si è presentato. “Mi propongo con umiltà, ma soprattutto con tanta forza per essere guida seria e affidabile di questa città – ammette – Il Centrodestra, nei giorni scorsi, ha manifestato la volontà di effettuare un cambio di classe dirigente. Una scelta fatta in maniera unitaria”. cinque i punti programmatici presentati dal candidato La Carità: scuola, formazione giovanile, lavoro, politiche sociali e soprattutto il ... Leggi su anteprima24

